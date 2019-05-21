انفجار ناسفتين داخل مرآب منزل معاون مدير شرطة المقدادية في ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوتين ناسفتين موضوعتين داخل مرآب منزل ضابط برتبة عقيد يعمل مساعداً لمدير شرطة المقدادية في منطقة سريحة في ديالى". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "انفجار العبوتين لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".



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