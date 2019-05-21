التربية تعلن مواعيد اجراء اختبارات التسريع للتلاميذ والطلبة

وقالت مديرية العلاقات العامة والإعلام بالوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تحديد مواعيد اجراء اختبارات التسريع يوم الاربعاء الموافق الـ12 من حزيران المقبل، موعداً لتلاميذ المرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائي، ويوم الثلاثاء الموافق الـ18 من حزيران المقبل لطلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية الثاني المتوسط والخامس الاعدادي علمي بفرعيه".وأضافت المديرية ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت يوم الاثنين الموافق الثالث من حزيران المقبل، كأقصى موعد لاستلام اسماء الراغبين في اجراء اختبارات التسريع لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي، اما طلاب الصفين الثاني المتوسط والخامس العلمي فيكون يوم الخميس الموافق الـ13 من حزيران قبل انتهاء الدوام الرسمي"، مطالبةً المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة عدا اقليم كردستان بـ"التقييد بالسقف الزمني المحدد لتسلم معاملات التلاميذ والطلبة الراغبين بالتسريع ليتسنى للمديرية اصدار الارقام الامتحانية الخاصة بهم".وتابعت ان "جميع الاختبارات تجري في محافظة بغداد ويكون لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي التابعين الى المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد ( الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة ) في مدرسة ثانوية ذات الصواري للبنات الكائنة في بغداد / شارع فلسطين بجوار كلاً من المديرية العامة للتقويم والامتحانات وتربية بغداد / الرصافة الثانية، اما تلاميذ الصف الخامس الابتدائي التابعين الى المديريات الاخرى فيكون في ثانوية المتميزات التابعة الى تربية الرصافة الثانية الكائنة في شارع فلسطين".

وبينت ان "اختبارات المرحلة الدراسية الثانوية للصفين ( الثاني المتوسط والخامس العلمي) ستجري في ثانوية المتميزات التابعة الى تربية الرصافة الثانية"، لافتا الى ان "الاختبارات تبدأ الساعة الثامنة والنصف صباحاً للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الاحيائي والتطبيقي وعلى المشاركين في الاختبار حمل هوية الاحوال المدنية عند الحضور الى المركز الامتحاني ويحرم من الاختبار من لم يحملها".