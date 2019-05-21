مصدر يكشف عن ما توصل اليه التحقيق في حرائق الحنطة والشعير

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "جميع حرائق حقول القمح والشعير التي شهدتها عدد من المحافظات، تمت بفعل فاعل ومن جهة واحدة"، مبينا ان "التحقيقات تشير إلى تورط جهات منتفعة من بقاء العراق مستورداً لهذه المادة".
واضاف المصدر ان "خسائر الفلاحين والدولة من تلك الحرائق بلغ مئات ملايين الدنانير"، مشيرا الى ان "الحكومة قدمت سابقا للمزارعين قروضاً ومحفزات قبل الموسم، لكنها ستكون ملزمة بتعويضهم أيضاً".
وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ان هذه الحملة ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.
واضاف المصدر ان "خسائر الفلاحين والدولة من تلك الحرائق بلغ مئات ملايين الدنانير"، مشيرا الى ان "الحكومة قدمت سابقا للمزارعين قروضاً ومحفزات قبل الموسم، لكنها ستكون ملزمة بتعويضهم أيضاً".
وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ان هذه الحملة ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.
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