تراجع الذهب ونتائج مفاوضات السودان..النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، برزت مطالبة اليمن بتدخل دولي لتحرير شاحنات إغاثة احتجزتها مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وفي القطاع نفسه،، جاء حديث الرئيس الأمريكي عن عدم سعي بلاده للتفاوض مع إيران، ومطالبة الكونجرس لترامب بتكثيف الضغط على طهران لوقف أنشطتها بسوريا.

وفي السودان، احتلت نتائج مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، نشرات الأخبار ومانشيتات الصحف.

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وتقرأون في السياسة أيضا، تحذير ماكرون من تفكيك أوروبا.

أما اقتصاديا، فهناك ارتفاع في النفط بفعل تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران إلى جانب تراجع الذهب أمام مكاسب الدولار.

وإلى الملاعب، تطالعون الإعلان عن انتهاء مشوار بيل مع ريال مدريد.

وللتعرف على المشاكل التي تسببها المكملات الغنية بالفيتامينات للنساء، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 21 مايو/أيار 2019.

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