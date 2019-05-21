انت الان تتابع ترامب يطلب من محام سابق في البيت الأبيض بأن يتجاهل مذكرة استدعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

أبلغ الرئيس دونالد ترامب محامي البيت الابيض السابق دون ماكغان بأن يتجاهل مذكرة استدعاء من الكونغرس للشهادة حول الاتهام المزعوم الموجه الى الرئيس بإعاقة العدالة، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

وأصدرت اللجنة القضائية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الديموقراطيون مذكرة استدعاء تلزم ماكغان بأن يدلي بشهادته.

لكن البيت الأبيض قال ان تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر قد برأ الرئيس من تهمتي التواطؤ مع روسيا ومحاولته اعاقة العدالة، ما يعني أنه لا حاجة لمزيد من الاستقصاءات.

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وخضع ماكعان سابقا للاستجواب من قبل مولر لمدة 30 ساعة.

وقالت ساندرز "الديموقراطيون لا يحبون نتيجة تحقيق مولر (...) ويريدون اعادة غير ضرورية تعتبر مضيعة للوقت".

وأضافت "قدمت وزارة العدل رأيا قانونيا يفيد بأنه استنادا إلى سابقة دستورية قديمة مصادق عليها من الحزبين الرئيسيين، لا يمكن إجبار محامي الرئيس السابق على تقديم مثل هذه الشهادة، وقد تم توجيه السيد ماكغان للتصرف وفقا لذلك".