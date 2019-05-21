انت الان تتابع نيوزيلندا توجه اتهامات بالإرهاب لمنفذ هجومي كرايستشيرش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زهور وضعها المارة أمام المسجد تكريما لضحايا المجزرة

وجهت الشرطة النيوزيلندية اليوم الثلاثاء ، اتهامات بالإرهاب للأسترالي المتهم بقتل 51 شخصا وجرح العشرات في هجومين على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في آذار/مارس الماضي.

وذكرت الشرطة في بيان أنه تم توجيه تهمة التورط في عمل إرهابي إلى برينتون تارانت بموجب المادة "6 أ" من قانون كبح الإرهاب لعام 2002 .

كما تم توجيه اتهام قتل إضافي يتعلق بمقتل مواطن تركي في وقت سابق من هذا الشهر، وتهمتين إضافيتين بالشروع في القتل.

Advertisements

ويتهم تارانت، الذي يقال إنه من دعاة تفوق العرق الأبيض، بفتح النار على مسجدي النور ولينوود في 15 آذار/مارس، في أسوأ حادث إطلاق نار تشهده نيوزيلندا على الإطلاق.

في نيسان/إبريل، ظهر الشاب 28/ عاما/ بمحكمة كرايستشيرش العليا عبر رابط فيديو من السجن الوحيد مشدد الحراسة في نيوزيلندا، ويقع في أوكلاند على بعد أكثر من ألف كيلومتر شمالي كرايستشيرش.

وأمرت السلطات بإجراء تقييم لصحته العقلية على أن يظهر مرة أخرى في المحكمة في 14 حزيران/يونيو.