تجمع المهنيين في السودان يدعو لإسقاط المجلس العسكري

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

دعا تجمع المهنيين السودانيين (تجمع نقابي غير رسمي) لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي واتهمه بعرقلة انتقال السلطة للمدنيين وبمحاولة إفراغ الثورة السودانية من جوهرها وتبديد أهدافها.

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وأعلن تجمع المهنيين ، في بيان صحفي الْيَوْمَ الثلاثاء، التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل ، مشددا على مدنية السلطة بالكامل.

وقال التجمع :” لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية”، مؤكدا أن تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته ، لا يوفي بشرط التغيير ولا يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة .

يذكر أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فشلا فجر الْيَوْمَ في الوصول لاتفاق بشأن تشكيل رئاسة مجلس السيادة ، بسبب تمسك كل طرف بالهيمنة على المجلس.