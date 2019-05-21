الان تتابع تجمع المهنيين في السودان يدعو لإسقاط المجلس العسكري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:
دعا تجمع المهنيين السودانيين (تجمع نقابي غير رسمي) لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي واتهمه بعرقلة انتقال السلطة للمدنيين وبمحاولة إفراغ الثورة السودانية من جوهرها وتبديد أهدافها.
وأعلن تجمع المهنيين ، في بيان صحفي الْيَوْمَ الثلاثاء، التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل ، مشددا على مدنية السلطة بالكامل.
وقال التجمع :” لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية”، مؤكدا أن تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته ، لا يوفي بشرط التغيير ولا يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة .
يذكر أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فشلا فجر الْيَوْمَ في الوصول لاتفاق بشأن تشكيل رئاسة مجلس السيادة ، بسبب تمسك كل طرف بالهيمنة على المجلس.
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