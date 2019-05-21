شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في «مالاوي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (ليلونجوي)

توجه الناخبون في مالاوي اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية و البرلمانية التي تشهدها البلاد.

ويتنافس سبعة مرشحين للفوز بمقعد الرئاسة في مالاوي أبرزهم الرئيس الحالي بيتر موثاريكا ونائبه ساولوس كلاوس، وزعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا.

وتقوم قوات الجيش والشرطة بتأمين هذه الانتخابات التي يحق لنحو 6 ملايين ناخب التصويت فيها، لاختيار رئيس جديد بالإضافة إلى 193 عضوًا بالبرلمان.