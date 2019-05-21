شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 من مسلحي حركة «طالبان» في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (كابل)

لقي 10 من مسلحي حركة طالبان مصرعهم وأصيب 6 آخرون بغارات جوية شنتها القوات الأفغانية في إقليم فارياب شمال أفغانستان.

وقال الجيش الأفغاني في بيان له اليوم (الثلاثاء)، إنه تم تنفيذ 3 غارات جوية على مخابئ لحركة طالبان في منطقة دولت أباد بإقليم فارياب، مشيرًا إلى أن الغارات لم تلحق أي أذى بالمدنيين هناك.

وفي الوقت نفسه أشار البيان إلى إصابة ما لا يقل عن 15 مدنيًا بينهم أطفال في حي ألمار بإقليم فارياب، جراء سقوط صاروخ أطلقته حركة طالبان على منزلهم.