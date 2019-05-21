توجه الناخبون في مالاوي، إلى ​مراكز الاقتراع​ للإدلاء بأصواتهم في ​الانتخابات الرئاسية​ والبرلمانية التي تشهدها البلاد. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية أن 7 مرشحين يتنافسون للفوز بمقعد الرئاسة في مالاوي أبرزهم الرئيس الحالي بيتر موثاريكا ونائبه ساولوس كلاوس وزعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا. وأشارت الشبكة الأميركية إلى أنه من الصعب التكهن بمن سوف يخرج فائزا في الانتخابات الرئاسية في هذا البلد الذي يعتبر واحدا من أفقر الدول الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمالاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.