الرابطة السريانية اقامت حفل غداء تكريمي لوفد اغترابي سرياني من المانيا

أقامت ​الرابطة السريانية​ حفل غداء تكريمي لوفد اغترابي سرياني من ​المانيا​، في حضور ​المطران جورج صليبا​، الأمين العام جورج أسيو ورئيس لجنة ​الشباب​ جبران كلي، حنا هيمو، جينا لحدو والفنانة ليال نعمة. وتحدث رئيس الرابطة ​حبيب افرام​ مرحبا بكل سرياني ومشرقي "يفكر في جذوره ويتطلع لمساعدة شعبنا في أرضه التاريخية، من طورعابدين الى ​نينوى​ الى ​الحسكة​ و​القامشلي​ الى ​بيروت​، ويحاول تقوية صمود ​النازحين​ الذين هجرهم ​الارهاب​". وقال:"رغم الصورة السوداء التي تجعلنا نعتقد أن شعبنا ينتهي، ويفقد الارض ويذوب، ألا أنه، من علامات الأزمنة أن يكون هذا الوفد بأغلبه من عين ورد ضيعة أجدادي التي هجرنا منها في مجازر السريان سيفو، وها نحن نلتقي بعد مئة عام يوحدنا الدم والهوية والانتماء والتاريخ".

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