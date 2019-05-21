الفصائل الفلسطينية عن اشكال البداوي: للحد من انتشار ظاهرة التشبيح

اعلنت قيادة ​الفصائل الفلسطينية​ انه بعد الإشكال الذي حصل في منطقة جبل ​البداوي​ وأدى الى جرح 4 من أبناء المخيم، سارعت ​القوة الأمنية الفلسطينية​ المشتركة بالانتشار في أرجاء المخيم وعلى مداخله، تحسبا لأية عملية.

وافادت ​القيادة​ في بيان أنها "عكفت على فتح قنوات التواصل مع الجهات الرسمية كافة، من أجل حل هذا الإشكال بالأساليب المناسبة وفي أسرع وقت ممكن"، مشيرة الى انه "بعد فترة وجيزة، قامت ​القوى الأمنية​ اللبنانية بإلقاء القبض على مطلق النار مما خفف الاحتقان وحلحل عقدة الإشكال".

وناشدت الفصائل ​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية "متابعة عملها الدؤوب، والسعي للحد من انتشار ظاهرة التشبيح التي تستهدف الآمنين من أبناء شعبنا الذين يمارسون أعمالهم خارج المخيم"، مطالبة "الأهالي بضبط النفس والتبليغ عن المخلين مباشرة".