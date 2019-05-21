اعلنت قيادة الفصائل الفلسطينية انه بعد الإشكال الذي حصل في منطقة جبل البداوي وأدى الى جرح 4 من أبناء المخيم، سارعت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة بالانتشار في أرجاء المخيم وعلى مداخله، تحسبا لأية عملية.
وافادت القيادة في بيان أنها "عكفت على فتح قنوات التواصل مع الجهات الرسمية كافة، من أجل حل هذا الإشكال بالأساليب المناسبة وفي أسرع وقت ممكن"، مشيرة الى انه "بعد فترة وجيزة، قامت القوى الأمنية اللبنانية بإلقاء القبض على مطلق النار مما خفف الاحتقان وحلحل عقدة الإشكال".
وناشدت الفصائل الأجهزة الأمنية اللبنانية "متابعة عملها الدؤوب، والسعي للحد من انتشار ظاهرة التشبيح التي تستهدف الآمنين من أبناء شعبنا الذين يمارسون أعمالهم خارج المخيم"، مطالبة "الأهالي بضبط النفس والتبليغ عن المخلين مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الفصائل الفلسطينية عن اشكال البداوي: للحد من انتشار ظاهرة التشبيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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