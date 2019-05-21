قاطيشه: لإنزال أشد العقوبات بالمتاجرين بالأدوية الزراعية المسرطنة بعكار

طالب عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"إنزال أشد العقوبات بالمتاجرين بالأدوية الزراعية المسرطنة في عكار على صحة المواطنين"، مؤكداً "اننا ندعم بقوة نشاط مدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​ الساهر دائما على صحة المواطنين".

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