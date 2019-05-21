النشرة: جرافتان اسرائيليتان تعملان على توسيع الطريق العسكري مقابل العباسية

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "​الجيش الاسرائيلي​ استقدم منذ بعض الوقت جرافتين باشرتا بتوسيع الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي مقابل بلدة العباسية". وفي وقت سابق مشطت قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا بالعباسة وكان عناصر الدورية يتوقفون من حين لآخر عند البوابات الحديدية لتفقد اجهزة المراقبة المثبتة على السياج، قابله في الجانب اللبناني وفي نقاط قريبة من السياج في محور ​الماري​ والمجيدية دوريات مماثلة ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ لمراقبة الوضع.

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