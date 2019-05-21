الأمن الفدرالي الروسي حذر من تجنيد ذوي الإرهابيين الذين عادوا إلى أوطانهم

أعلن مدير جهاز ​الأمن​ الفدرالي الروسي، ​الكسندر بورتنيكوف​، أن "الإرهابيين الدوليين ينوون استخدام أرامل وزوجات وأطفال الإرهابيين للقيام بأعمال إرهابية"، مشيراً إلى "اننا نعرف عن نوايا زعماء المنظمات الإرهابية الدولية لاستخدام أرامل وزوجات وأطفال الإرهابيين، الذين أعيدوا مؤخرا بشكل جماعي إلى أوطنهم، لأغراضهم الإرهابية".

ولفت إلى أنه "من الضروري القيام بأعمال مراقبة دقيقة لهذه الفئة لتحديد الانتحاريين المحتملين والأشخاص الذين يقومون بالدعاية الإيدولوجية للتنظيم".