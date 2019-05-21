إقامة صلوات في سريلانكا بذكرى مرور شهر على التفجيرات الانتحارية

تجمع مئات الكاثوليك أمام كنيسة القديس انطونيوس في ​كولومبو​، للصلاة في ذكرى مرور شهر على الهجمات الانتحارية التي أودت بحياة 258 شخصا في ​سريلانكا​ يوم أحد الفصح. وأضاءت الجموع شموعا ورفعت الصلوات أمام الكنيسة التي يعود بناؤها لعام 1740 وتخضع لأعمال ترميم في أعقاب التفجير المدمر في 21 نيسان الماضي.

وتعرضت كنيستان أخريان خارج العاصمة وثلاثة فنادق فاخرة في كولومبو لهجمات منسقة نسبتها السلطات لارهابيين محليين وأعلن ​تنظيم داعش​ المسؤولية عنها.

ولا تزال قوات ​الجيش​ و​الشرطة​ تفرض إجراءات أمنية مشددة في أنحاء البلاد في الذكرى التي تتزامن أيضا مع إعادة فتح مدارس كاثوليكية جزئيا بعد عطلة مطولة في ​عيد الفصح​.