قائد الثورة يؤكد الاهمية القصوى لصون هوية الشعب

أكد قائد الثورة الاسلامیة السید ​علي خامنئي​ "الاهمية القصوى لصون هویة الشعب"، معتبرا أن "فقدان الهوية بمعنى الزوال والاندثار في قبضة الاجانب" وراى أن "نهضة وتقدم تيار شعر الثورة يبعث على الامل وبطبیعة الحال هنالك تیارات اخرى ایضا الا ان تیار شعر الثورة قد حقق تقدما باهرا جدا من حیث المضمون والابداع وصقل الالفاظ".

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