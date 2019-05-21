الاناضول: الامن التركي أوقف 10 أجانب للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش"

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​قوات الأمن التركية​ أوقفت 10 أجانب، للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي في ​ولاية قيصري​ وسط البلاد"، موضحةً أن "وحدات ​مكافحة الإرهاب​ التابعة لمديرية أمن قيصري شنّت حملات ​مداهمة​ متزامنة في عدة أماكن بالمدينة، بهدف توقيف مشتبهين بالانتماء للتنظيم".

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