جاويش أوغلو: تركيا تولي أهمية كبيرة لأميركا اللاتينية والكاريبي

لفت وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أن "​تركيا​ تولي أهمية كبير ل​أميركا اللاتينية​، ومنطقة الكاريبي"، مشددًا على "ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية مع بلدان تلك المناطق"، موضحاً أنه "سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية منظمة (سيكا/SICA) وهي تكتل يجمع دول أميركا الوسطى مهمته ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، باعتبار أن تركيا حصلت على عضوية دولة مراقبة بذلك التكتل عام 2014".

وبيّن أن "الهدف الرئيس من المشاركة هو إظهار الأهمية التي توليها تركيا لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي"، مشيرًا إلى "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين ​أنقرة​ ودول أميركا اللاتينية"، لافتاً إلى أنه "قبل 9 سنوات كان لدينا 6 سفارات فقط بأميركا اللاتينية، والآن باتت لدينا 17 ممثلية 16 سفارة وقنصلية، ونحن نبذل جهودًا مضنية لتعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول".

وأوضح أن "القيمة الإجمالية لتجارتنا مع أميركا اللاتنية ارتفعت من 800 مليون دولار إلى 11 مليار دولار، أي أن هذه الزيادة تقدر بـ10 أضعاف".