عريقات: مؤتمر المنامة سيحفظ لبنيامين نتانياهو ما أخذه مجانا

لفت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ال​فلسطين​ية ​​صائب عريقات​ إلى أن "مؤتمر ​المنامة​ سيحفظ لرئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ما أخذه مجانا، لماذا أيتها ​البحرين​ الشقيقة؟". وأعلن ​البيت الأبيض​ مساء الاحد عن مبادرة المؤتمر الذي سيعقد في المنامة خلال شهر حزيران المقبل، بمشاركة وزراء مالية عدة دول في ​الشرق الأوسط​، وعدد من ​رجال الأعمال​ البارزين في المنطقة.

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