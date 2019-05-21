روحاني طالب بحصوله على صلاحيات موسعة لاتخاذ قرارات بشأن الحرب والاقتصاد

طالب الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ بحصوله على صلاحيات موسعة لاتخاذ قرارات بشأن الحرب والاقتصاد.

وكان روحاني قد أكد يوم أمس أن "الظروف الحالية ليست مواتية للتفاوض مع ​واشنطن​ بل للمقاومة والصمود"، مشيراً إلى أن "​إيران​ تلقت أكثر من 10 طلبات من واشنطن للتفاوض لكن الظروف الحالية ليست مناسبة للمفاوضات"، لافتاً إلى أن "البلاد تعيش حالة حرب اقتصادية والظروف الحالية تستدعي مقاومة الضغوط".

في حين ان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أكد "أننا سنجري محادثات مع إيران عندما تكون جاهزة"، مشيراً إلى أن "​طهران​ أبدت عدائية شديدة".