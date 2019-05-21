الرئيس عون: ورثنا وضعا اقتصاديا مترديا وما نقوم به ضروري للخروج من الازمة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد من نقابة المهن البصرية في لبنان اننا "ورثنا ديناً تجاوز ٨٠ مليار دولار، ووضعاً اقتصادياً متردياً، لذلك فإن ما نقوم به ضروري للخروج من الأزمة، وسيلمس اللبنانيون أهميته بعد فترة، حين يتحسن كل شيء".
من جهة اخرى تلقى الرئيس عون دعوة لحضور إفطار تقيمه مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز من وفد يمثل شيخ عقل الطائفة، ضم القاضي الشيخ غاندي مكارم والشيخ سامي عبد الخالق.
كما استقبل الرئيس عون سفير منظمة فرسان مالطا في لبنان برتران بوزانسونو على رأس وفد.
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