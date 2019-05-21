شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش اليوم موازنات 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعين اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص موازنات محافظات (دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد).

وتستمع اللجنة خلال الاجتماع، لمطالب ممثلى المحافظات الثلاثة، بشأن موازناتها وردود ممثلى وزارتى المالية والتخطيط عليها.

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جدير بالذكر، أن لجنة الإدارة المحلية تجتمع غدا الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص موازنة الهيئة العام لنقل الركاب بالإسكندرية.

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها يوم الأربعاء، مناقشة مشروع موازنة محافظة البحر الأحمر للسنة المالية 2019/2020.