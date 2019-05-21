شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش اليوم موازنات 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعين اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص موازنات محافظات (دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد).
وتستمع اللجنة خلال الاجتماع، لمطالب ممثلى المحافظات الثلاثة، بشأن موازناتها وردود ممثلى وزارتى المالية والتخطيط عليها.
جدير بالذكر، أن لجنة الإدارة المحلية تجتمع غدا الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص موازنة الهيئة العام لنقل الركاب بالإسكندرية.
وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها يوم الأربعاء، مناقشة مشروع موازنة محافظة البحر الأحمر للسنة المالية 2019/2020.
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