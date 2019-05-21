شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: رد الدولة المصرية على شائعات الإخوان يوازى الضربات الأمنية الاستباقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبع الحكومة أسلوب المواجهة الشاملة لمواجهة تحريض الجماعات الإرهابية ضد مصر، ففى الوقت الذى توجه فيه ضربات أمنية استباقية لمنع تلك التنظيمات من تنفيذ عمليات إرهابية، فإنها فى ذات الوقت تواجه الشائعات التى تحاول تلك التنظيمات الإرهابية ترويجها.

وفى هذا السياق، أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن ما تقوم به الدولة المصرية من سرعة الرد على كافة الادعاءات التى تروجها جماعة الإخوان ضد مصر خطوة جيدة جدا لاستباق مساعى الإرهابيين والمحرضين وهذا يوازى الضربات الأمنية الاستباقية.

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وأضاف الباحث الإسلامى أن الجماعات الارهابية لها أذرع إعلامية للتحريض ونشر الشائعات فلابد وأن تواجه هى الأخرى بضربات إعلامية استباقية تفرغها من فحواها ومضمونها وتأثيرها وتظهر كذبها للعامة.