شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع برلمانى برئاسة وكيل المجلس لمناقشة خطط الصرف الصحى بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إنه سيترأس اجتماع للجنة الإدارة المحلية خلال الجلسات العامة المنعقدة بعد عيد الفطر، وبالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة قرض 600 مليون دولار، الموجه للتنمية المحلية.

وأضاف"الشريف" فى تصريح له، أن ذلك القرض خاص بمدفوعات التنمية الصناعية، ومدفوعات الصرف الصحى، ومياة الشرب، نظراً لتعدد شكاوى المواطنين من تأخر بعض هذه المشروعات.

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وأشار وكيل البرلمان، إلى أن الاجتماع سيناقش معرفة أوجه الصرف التى تمت، وذلك فى حضور نواب محافظة قنا وسوهاج، وسيعرض كل من الوزراء المختصين، ما تم إنجازه فى هذه الفترة وسبل سرعة الانتهاء من هذة المشروعات.