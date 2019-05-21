شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال أزمات الإرهابية.. أمين عام الجماعة يأمر أتباعه بعدم متابعة "مكملين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجدد أزمة قنوات الإخوان التى تبث من تركيا، خاصة بعدما كشفت مصادر مطلعة، أن جبهة محمود حسين الأمين العام للإخوان ، قواعد الجماعة بعدم مشاهدة قناة "مكملين" الإخوانية تحت دعوى أنها تهاجم قيادات الإخوان وتسعى لتعزيز الانقسام داخل الجماعة.

وقالت المصادر، إن الأمين العام للإخوان الهارب فى تركيا أمر أتباعه من شباب الإخوان المنتمين لجبهة "محمود عزت" القائم بأعمال مرشد الإخوان بعجم متابعة القناة بعد تكرار بعد مقدمى البرامج بتلك القناة الإخوانية بانتقاد قيادات التنظيم وطريقة إدارتهم للتنظيم.

من جانبه قال منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن المتابع الجيد للقنوات الإخوانية يرى أن لها دور تريد أن تتقمصه بزعم أنها تبحث عن صوت الحرية والاستقلالية بعيدا عن التنظيم، وربما يكون المسئول عنها لهم رؤية مغايرة بعض الشىء عن قادة الإخوان وخاصة خارج البلاد وفى القلب منهم محمود حسين صاحب الواقعة المذكورة.

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وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أنه من الممكن أن تكون هناك مواقف يتم من خلالها تصفية حسابات خاصة وهذا ما وصل له حال الإخوان بالفعل، فقد أصبحوا شتات فى المواقف وشتات فى الأفكار وشتات فى الرؤى كل ذلك نتيجة للضربة القاصمة التى تعرضوا لها، حيث أصبحت قنواتهم تعمل لمن يدفع أو يمنحها قبلة الحياة سواء من المال القطرى أو من الدعم المعنوى من النظام التركى.