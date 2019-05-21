شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تواجه مطار إسطنبول الجديد بعد افتتاح أردوغان له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مطار إسطنبول الجديد الذى افتتحه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، صفعة جديدة، حيث ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أنه على الرغم من الوعود التي قطعتها حكومة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بأن يكون مطار إسطنبول الجديد ركيزة أساسية فى مسيرة التنمية بتركيا، إلا أن الواقع لا يعطى أى دلالة على ذلك.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن أحدث مشكلات المطار، الذى افتتح فى أبريل الماضى بعد تأجيل متكرر، المتمثلة في تحويله للعديد من الرحلات الجوية إلى مطار بعيد عن إسطنبول.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن هذا الأسبوع شهد تحويل رحلات قادمة إلى إسطنبول من برلين وبازل وجوتنبرغ ومرسيليا وغيرها، إلى مطار تشورلو الذى يبعد 96 كلم غرب المطار الجديد، وذلك بعد أن أصبحت الظروف الجوية تجعل من المستحيل الهبوط فى الوجهة الأصلية.

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