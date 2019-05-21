شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سمير البطيخى يطالب بالتنسيق بين الوزارات لخروج تنظيم أمم أفريقيا بشكل مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سمير البطيخى، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من كل هيئات ومؤسسات الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، وحرص جميع الأطراف على خروج البطولة بشكل يليق باسم مصر ومكانتها فى المنطقة بل وفى العالم بشكل عام.

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وأوضح البطيخى، أن هذه البطولة ستحظى باهتمام عالمى، مطالبًا بالتنسيق بين وزارتى الشباب والرياضة والسياحة والاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد الأفريقى من أجل خروج التنظيم بالشكل المشرف، لافتًا إلى أهمية عمل برامج تفصيلية للمشجعين من 23 دولة المشاركين فى البطولة، على أن يتضمن البرنامج جميع تحركات الجماهير ووسائل المواصلات والفندق ومواعيد الوصول والمغادرة وكل التفاصيل المتعلقة بالرحلة ذهابًا وإيابًا.



واقترح عضو مجلس النواب، أن يتضمن البرنامج عمل برامج تتضمن كل الفنادق الموجودة فى كل محافظة بالتفصيل ووسائل النقل والمعالم السياحية وكل ما يتعلق بالمباراة، مشددًا على ضرورة أن يتم عمل كرنفال فى كل محافظة ستشهد إقامة مباريات البطولة على أن يتم التجمع فى أكبر ميدان فى المحافظة ووضع شاشة عرض كبيرة لجلب الأنظار والاحتفال بالتنظيم ونقل هذه الروح للمشجعين من الدول المختلفة.