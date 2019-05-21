شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصنيف "الإخوان" إرهابية فى أمريكا يضر المسلمين؟.. البرلمان العربى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، إنه فى حال إدراج جماعة الإخوان فى قوائم الارهاب من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لن يضر المسلمين ولن يكون لهذا القرار أى انعكاس سلبى على المسلمين سواء فى أمريكا أو خارجها.

وأضاف "الجمال" فى تصريحات لـ"الخليج 365": "ليس كل المسلمين منتمين لجماعة الإخوان، ومن يروج لهذا الكلام يسعى لتعويق مسألة إدراج الإخوان فى قوائم الإرهاب من قبل إدارة واشنطن" مضيفًا: "المسلمون لا يمارسون أعمال عنف وإرهاب كما يفعل الإخوان".

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وتابع نائب رئيس البرلمان العربى: "الإسلام دين السلام والرحمة والعدل، وليس كما شوهته جماعة الإخوان بأنه دين مغرض والمنتمين له يسعون لتحقيق مكاسب فى كل وقت وحين ويمارسون أعمال العنف".

الجدير بالذكر أنه منذ إعلان البيت الأبيض نهاية أبريل المنصرم أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان "تنظيمًا إرهابيًا أجنبيًا" رصد الكثير من المراقبين لما يسمى بالتيار الإسلامى السياسى، الخسائر التى من الممكن أن تلاحق الجماعة سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى أو حتى بداخل واشنطن وخارجها.