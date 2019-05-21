شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الإثنين، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها، بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة، وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن الرحلات التى تأخرت عن موعدهتا رحلتى الخطوط النسماوية 184، 180المتجهتين إلى ينبع، ورحلة الخطوط النمساوية 864 المتجهة إلى فيينا، إضافة إلى رحلة خطوط طيران أطلس المتجهة إلى أمستردام .