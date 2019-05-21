السويدي إليكتريك والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يؤسسان شركة للمرافق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: قالت شركة السويدي إليكتريك اليوم الثلاثاء إنها وقعت عقد شراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق. وبحسب بيان للشركة أرسلته للبورصة اليوم فإن الشركة ستعمل على الاستثمار في تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي وإدارة للمخلفات الصلبة. Advertisements وذكر البيان أن رأس المال المصدر للشركة قدره مليار جنيه، وتبلغ حصة السويدي إليكتريك 49% من الشركة المزمع تأسيسها. وقال البيان إن شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق، ستحدث المخطط العام للمرافق داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقًا للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمرافق. وأضاف أنه من خلال المخطط العام سيتم وضع إطار للمشروعات في كل قطاع ودراسة كل مشروع على حدى فنيًا وماليًا، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بكافة أعمال التشغيل والصيانة والإدارة بمواردها البشرية لمشروعتها.

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