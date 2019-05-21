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الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع مسافة الصيد على سواحل غزة إلى 15 ميلا بحريا

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محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، توسيع مسافة الصيد على سواحل قطاع غزة إلى 15 ميلًا بحريًا.

وذكر الميجر جنرال كميل ابو ركن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي في المناطق، عبر حسابه على موقع تويتر، أن "هذه الخطوة هي جزء من السياسة المدنية للحيلولة دون تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وحذر من أن "تطبيق هذه الخطوة مشروط باحترام صيادي الأسماك في غزة لما تم الاتفاق عليه".

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يأتي هذا غداة نفي حركة حماس التوصل لاتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل في قطاع غزة لمدة ستة أشهر.

وكانت القناة الثانية عشر التلفزيونية الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل وحماس وافقتا على تفاهم لوقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر يتم تطبيقه على الفور.

يشار إلى أن جولة من التوترات والقصف المتبادل وقعت بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في غزة في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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