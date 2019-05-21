رفضت المحكمة العسكرية اليوم الإثنين النظر في طلب الإفراج عن لويزة حنون . وتواجه حنون تهمتي التآمر ضد سلطة الجيش والتأمر لتغيير النظام. للإشارة، تقبع لويزة حنون بسجن البليدة المدني، منذ تاريخ التاسع ماي الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر ..رفض الافراج عن زعيمة حزب العمال لويزة حنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.