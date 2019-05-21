وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تعقد اجتماعا مع نظيرها الياباني الأسبوع الجارى

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا سوف تعقد اجتماعا مع نظيرها الياباني تارو كونو على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يومي 22 و23 مايو في العاصمة الفرنسية باريس.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان للوزارة أن الوزيرة ستشارك في اجتماع المجلس الوزاري السنويكممثلة للحكومة الكورية الجنوبية ، وأنه من المتوقع أن تعقد اجتماعات ثنائية مع نظيريها من اليابان وبيرو، كما تشارك ونظيرها الفرنسي في فعاليات الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين كوريا الجنوبية وفرنسا.
وقالت الوكالة إن الاجتماع بين كانج وتارو سيتطرق إلى قضية قرارات المحكمة
وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية يوم أمس الاثنين أنها طلبت من الحكومة الكورية الجنوبية عقد اجتماع لجنة التحكيم التي تتكون من 3 أعضاء بحيث تضم عضوا عن كلا البلدين والعضو الأخير من دولة ثالثة.
وردا على ذلك، ذكر مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس أن الحكومة الكورية الجنوبية ستنظر بحكمة في جميع العناصر ذات الصلة.
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