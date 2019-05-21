روسيا: 5 آلاف مسلح من ولاية خراسان الداعشية يتمركزون شمال أفغانستان

أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 5 آلاف مسلح من فرع "ولاية خراسان" التابع لتنظيم "داعش" يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان بالقرب من حدود بلدانرابطة الدول المستقلة.
وقال بورتنيكوف: إن ما يثير قلقنا هو انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان والمحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة، ففي
وأضاف "لقد حصلنا على معلومات تدل على أن هؤلاء العناصر تمتلك مواد وتكنولوجيا لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية وتستخدم الطائرات المسيرة"، مؤكدا أن الإرهابيين لديهم قدرة على إنتاج أسلحة كيميائية.
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