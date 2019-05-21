الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 4 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

على صعيد متصل أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عشرات المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عدداً منهم.

وأفاد شهود عيان بأن قوات وضباط الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وأجبروا المعتكفين الذين تجمعوا وتواجدوا داخل المسجد القبلي على إخلائه فوراً.

من جهتهم أوضح المعتكفون أن قوات الاحتلال المدججة بالسلاح وفور اقتحامها المسجد القبلي أخرجت النساء بالقوة وأيقظت كبار السن وأخرجتهم كما انتظروا انتهاء صلاة "قيام الليل" وأخلوا المسجد من كل المصلين، مشيرين إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت 4 شبان من المعتكفين من بلدة كفر قاسم.

Advertisements

وأوضح المعتكفون أنهم افترشوا الأرض في منطقة باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى، ومسجد "المأذنة الحمراء" بالقدس القديمة تأكيداً على حقهم بالاعتكاف رافضين الإجراءات التي تتخذ بحقهم ومحاولة منع الاعتكاف في الأقصى منذ أسبوعين حيث تكرر اقتحام المسجد وإخلاء المصلين عدة مرات خلال الأيام الماضية.

اقرأ أيضاً.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب شاباً فلسطينياً في غزة ويعتقل خمسة في الضفة