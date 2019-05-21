الاحتلال الإسرائيلي يوسع مسافة الصيد على سواحل غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، توسيع مسافة الصيد على سواحل قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً.

وذكر الميجر جنرال كميل ابو ركن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي في المناطق، عبر حسابه على موقع تويتر، أن "هذه الخطوة هي جزء من السياسة المدنية للحيلولة دون تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وحذر من أن "تطبيق هذه الخطوة مشروط باحترام صيادي الأسماك في غزة لما تم الاتفاق عليه".

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يأتي هذا غداة نفي حماس التوصل لاتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل في قطاع غزة لمدة ستة أشهر.

وذكرت مصادر إعلامية مساء أمس أن إسرائيل وحماس وافقتا على تفاهم لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر يتم تطبيقه على الفور.

يشار إلى أن جولة من التوترات والقصف المتبادل وقعت بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في غزة في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.