توجيه تهمة الإرهاب رسمياً لمنفذ مجزرة كرايستشيرش

تم توجيه تهمة الإرهاب رسمياً اليوم الثلاثاء، لمنفذ مجزرة مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 شخصاً، وفق الشرطة النيوزيلندية.
وقالت الشرطة في بيان إن "تهمة الشروع في عمل إرهابي بموجب البند 6-إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وجهت إلى برنتون تارنت".
وقالت الشرطة إنه إضافة إلى تهمة الإرهاب، يواجه تارنت 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بمحاولة القتل في الهجمات التي وقعت في 15 مارس في المدينة الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.
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وأودى الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس بحياة 50 شخصاً.
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