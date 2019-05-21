كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنود الأسد يتفنون بإهانة وضرب مسن سوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ بداية الثورة في سوريا وحتى اليوم، تفنن نظام الأسد وقواته باستخدام أساليب إهانة واحتقار الشعب السوري، آخر تلك الفظائع، إهانة مسن لا يقوى على السمع وضربه أيضا في ريف حماة.

في التفاصيل، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من قوات الأسد في منطقة "قلعة المضيق" بريف حماة بعد أن دخلت المنطقة وسيطرت عليها منذ أيام.

وفي الفيديو يظهر العناصر وبجانبهم مسن يتواصل معهم ويسمعهم بصعوبة بالغة، قدموا له قارورة ماء كي يشرب عنوة، إلا أن العجوز رمى القارورة أرضا وقال لهم إنها فارغة، فما كان من الجنود إلا أن انهالوا عليه بالألفاظ المسيئة، ثم قام أحدهم بصفع العجوز على رأسه من الخلف.

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المسن المسكين لم يستطع رد أذيتهم، إلا أنه وقف ونظر إلى الفاعل مندهشا من تصرفه، وبدأ يردد باللهجة السورية: "خير .. خير".

يذكر أن الرجل المُسن نجح بالخروج من مناطق سيطرة النظام في قلعة المضيق، بعد أن رفض الذل والإهانة في مناطق سيطرة الأسد.