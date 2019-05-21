كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أذرع الحمدين تستهدف خالد الهيل في مواقع وسائل التواصل الإجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر رصد سريع لمواقع التواصل الإجتماعي، حملة تشويه تستهدف المعارض القطري خالد الهيل، على خلفية التصريحات التي هدد فيها بفضح جرائم تنظيم الحمدين في البلاد .

وكشف المعارض القطري خالد الهيل، في فيديو بثه على يوتيوب باسم مجلس خالد الهيل، إن الوضع غير مستقر في قطر وغير مبشر ويوجد الكثير من الأشياء التي يخفيها تنظيم الحمدين عن الشعب القطري، وأن هدفه كشف حقائق النظام المجرم.

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وأضاف أنه حاول تحويل مجلسي من مجلس خاص إلى مجلس عام، لوجود منصة لمناقشة القضايا التي تهمنا جميعاً، وطرح الأفكار التي تؤمن بها المعارضة القطرية من أجل التغيير السلمي في البلاد، لتحقيق الحرية والأمانة الاجتماعية، من دون الخوف من الاعتقال أو جرائم النظام الحالي.

وذكرت المصادر، أن هذه الحملة جاءت بناءاً على توجيهات أصدرها مكتب أمير البلاد، تميم بن حمد، لأذرعها على مواقع التواصل الإجتماعي، رداً على تصريحات الهيل التي أضحت تهدد بقاء تنظيم الحمدين .