كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. نيوزيلندا تتهم منفذ هجوم مسجدي كرايستتشيرش بالإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت شرطة نيوزيلندا، رسميًا، برينتون تارانت، مهاجم مسجدين في مدينة كرايستشيرش، بالإرهاب بالإضافة إلى تهم القتل القائمة.

وقال بيان الشرطة: "قابلت الشرطة عائلات الضحايا والناجين من هجوم كرايستشيرش في 15 مارس لإبلاغهم بالتهم الجديدة التي تم رفعها، وإطلاعهم على كل جديد بشأن تحقيقات الشرطة الجارية بالإضافة إلى الإجراءات القضائية المقبلة".

وأضاف البيان: "أن تهمة التورط في عمل إرهابي بموجب المادة 6A من قانون محاربة الإرهاب لعام 2002 قد تم رفعها ضد برينتون تارانت".