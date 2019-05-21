كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تسير قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" تسيير قوافل المساعدات الإغاثية و الإيوائية إلى المحافظات اليمنية، حيث وصلت اليوم السبت إلى محافظة الضالع قافلة محملة بمواد غذائية و إيوائية وخياماً وفرشاً و أغطية و خزانات مياه و حمامات متنقلة لدعم غير القادرين من قاطنيها.

و أعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة و ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" على ما تقدمه من مساعدات غذائية وإنسانية كانوا بحاجة ماسة إليها، مؤكدين أن الإمارات تقف إلى جانبهم في محنتهم سيراً على نهج العطاء والبذل وقوفا إلى جانب الشقيق والصديق و الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويواصله رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ضمن مسيرة الخير لدولة الإمارات.