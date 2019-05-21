كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 40 استضافة للمقيمين ضمن "إفطار القيم الإماراتية" منذ بداية رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب بمشاركة مجالس الشباب أكثر من 40 استضافة للمقيمين في المنازل الإماراتية ضمن مبادرة "إفطار القيم الإماراتية" منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن، حيث بلغ عدد المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة أكثر من 1500 مقيم، بمشاركة 65 جنسية مختلفة، وقد يبلغ مجموع عدد الاستضافات للمقيمين 900 استضافة حتى نهاية شهر رمضان، والمقرر استقبالهم في 100 منزل إماراتي.

تووفقاً لبيان، تعمل المبادرة إلى نشر القيم النبيلة، وأفضل من يمثله هم شباب الإمارات الذين يعتبرون خير سفراء للقيم فهم أبناء زايد الذين ينتهجون نهج مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويتطلع شباب الإمارات دائماً لمستقبل مليء بالنجاح والإنجازات والسمعة الطيبة في مختلف أنحاء الدولة وخارجها، مع الحفاظ على قيمهم الإماراتية الأصيلة، فالأخلاق الحسنة هي أساس استمرار نهضة الدولة.

التعريف بالقيم

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الجدير بالذكر بأن مبادرة إفطار القيم الإماراتية تحت رعاية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة "إفطار القيم الإماراتية" في شهر رمضان الكريم، والتي تهدف للتعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة وتعزيزها وسط المقيمين في دولة الإمارات من مختلف الجاليات، وخلق حوارات فاعلة وبناءة فيما بين أبناء الإمارات والمقيمين بها، من خلال استضافتهم في البيوت الإماراتية، وتناول الإفطار مع العائلات الإماراتية.

المبادرة تتيح لكل عائلة إماراتية فرصة استضافة إفطار القيم الإماراتية في بيوتهم في يوم من أيام شهر رمضان مبارك، كما تتيح الفرصة للمقيمين للمشاركة في إفطار القيم الإماراتية، وذلك عن طريق التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية للمبادرة ونشر مشاركاتهم عبر وسم #إفطار_ القيم_ الإماراتية.

تعمل المؤسسة مع السفارات العاملة في الدولة والمؤسسات على تشجيع المقيمين للمشاركة في المبادرة مع العوائل الإماراتية.