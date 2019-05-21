كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون: إيران تزيد إنتاج اليورانيوم المخصب بمقدار أربع أضعاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون نوويون، إن إيران زادت بمقدار أربعة أضعاف طاقتها في تخصيب اليورانيوم، وسط توترات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران، بعد أن تبادل الرئيس دونالد ترامب وزير الخارجية الإيراني التهديدات والتهكم على "تويتر".

وأشار المسؤولين الإيرانيين، يوم أمس الاثنين، إلى التأكيد على أنه سيتم تخصيب اليورانيوم فقط إلى الحد الأقصى البالغ 3.67٪ المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، مما يجعله قابلاً للاستخدام لمحطة طاقة ولكن أقل بكثير من المطلوب لسلاح نووي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية "إرنا"، في وقت لاحق، عن بهروز كمالفندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اعترافه بأن الطاقة الإنتاجية قد تضاعفت أربع مرات.

Advertisements

وقال المسؤول، إن إيران اتخذت هذه الخطوة لأن الولايات المتحدة أنهت برنامجًا يسمح لها بتبادل اليورانيوم المخصب إلى روسيا مقابل يورانيوم أصفر غير معالج، بالإضافة إلى إنهاء بيع الماء الثقيل إلى عُمان. والماء الثقيل يساعد على تبريد المفاعلات المنتجة للبلوتونيوم التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية.

وأضاف "كمالفندي": "أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا التطور. ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا على طلب للتعليق. لطالما أصرت طهران على أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية، رغم أن الغرب يخشى أن يسمح لها برنامجها بتصنيعها.

وحسبما أوردت "فوكس نيوز"، فإنه من خلال زيادة الإنتاج، ستتجاوز إيران قريبًا قيود المخزونات التي حددتها الاتفاقية.