كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طلبت مفاوضات مع طهران 8 مرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الولايات المتحدة طلبت إجراء مفاوضات مع طهران ثمانِ مرات على الأقل، لكنه أضاف، أنه لا يعتبر ذلك صحيحًا في الموقف الحالي.

وقال الرئيس الإيراني، في بيان، نشرته الرئاسة: "في زيارتي للأمم المتحدة في العام الماضي، اتصل بنا 5 زعماء عالميين مشهورين للتوسط في مفاوضات مع الرئيس الأمريكي. كما أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية طلبات لنا 8 مرات، لكن اليوم ليس وقت المفاوضات على الإطلاق، ولكن المقاومة والصمود".