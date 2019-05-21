فرصة أخيرة لإنقاذ كليات الطب من سنة بيضاء

قرر طلبة كليات الطب والصيدلة في المغرب إخضاع مشروع اتفاق بين ممثليهم ووزارتي الصحة والتعليم لعملية تصويت، مساء أمس، لاتخاذ موقف منه إما بالموافقة، وبالتالي وضع حد للإضراب الذي استمر لنحو شهرين، أو برفضه ومواصلة الإضراب ومواجهة سنة بيضاء.

وحصلت “أخبار اليوم” على نص مشروع الاتفاق إثر اجتماع بين الطرفين عقد في 15 ماي الجاري بالرباط. وتلقت الوزارتان من ممثلي الطلبة مذكرة حول مطالبهم، إلا أنها أعادت صيغتها لتشكل مشروعا لاتفاق لحل أزمة مقاطعة الدراسة وتهديد السنة بالبياض.

وتضمن الاتفاق التزام الوزارتين بتسهيل اقتناء المواد والمعدات الضرورية لإنجاز الأشغال التطبيقية والتداريب الاستشفائية والتكوينات في طب الأسنان. علاوة على التوكيد على أن كليات الطب الخاصة المحدثة في إطار شراكة، “ملزمة بتوفير مراكز استشفائية جامعية خاصة بطلبتها”، كما هو منصوص عليه كشرط أساسي للترخيص لها.

وبخصوص المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين، التزمت الحكومة بأنه “لن يطرأ عليها أي تغيير في وضعيتها القانونية الحالية”، بحيث لا تسمح للطلبة المسجلين في كليات الطب الخاصة والمتحدثة في إطار الشراكة باجتياز مباريات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين المنظمة من طرف كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان العمومية، مع العمل على الرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الداخلية.

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والتزمت وزارة الصحة بتنسيق مع وزارة التربية بمراجعة المرسوم المتعلق بتنظيم المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين، بما يضمن حقوق ومكتسبات الطلبة في ولوج تكوينات التخصص. إضافة إلى تأكيد وزارة الصحة على الرفع من مناصب الشغل المخصصة للحاصلين على دبلوم دكتور في الصيدلة وطب الأسنان.

وبخصوص انتقاد الطلبة لتضمين الشواهد المحصل عليها على “الميزة”، التزمت الوزارة بمراجعة هذا الإجراء لتبقى الشواهد على ما كانت عليه سابقا. وفيما يخص السنة السادسة في طب الأسنان، التزمت وزارة التربية بإشراك ممثلي الأساتذة والطلبة في مراجعة وتفعيل مضامين دفتر الضوابط البيداغوجية لدبلوم دكتور في طب الأسنان وتداريب السنة السادسة لهذا الدبلوم، لكنها لم تلتزم بملف السنة السادسة، كما يطالب الطلبة. كما التزمت الحكومة باستفادة طلبة الصيدلة من منحة خلال السنة الخامسة على غرار طلبة الطب الآخرين، وكذا استفادة طلبة السنة السادسة من كلية طب الأسنان والصيدلة من تعويضات عن المهام، على غرار طلبة السنة السابعة من كلية الطب.

وعقد طلبة كليات الطب البالغ عددهم حوالي 18 ألف طالب في المغرب جمعا عاما أول أمس السبت، لعرض مشروع الاتفاق ومناقشته. وحسب مصدر من الطلبة، فإن الاتجاه العام للمتدخلين يعارض الاتفاق، لأنه لا يجيب عن سؤال مباريات التخصص، أي هل ستكون مفتوحة في وجه طلبة كليات الطب الخاصة، كما لا يحل مشكلة السنة السادسة طب الأسنان، فضلا عن تحفظات أخرى.

لكن رغم المداخلات المعارضة، فإن الأنظار تتجه لعمليات التصويت التي تتم في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، والتي ستتم عبر صناديق اقتراع في كليات الطب.. فإما أن تتم العودة للدراسة واجتياز الامتحانات، أو ستكون السنة بيضاء.. أو قد يحدث انقسام وسط الطلبة.