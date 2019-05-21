إنتر ميلان يستهدف ضم لاعبين من بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات لاعبين من بايرن ميونخ الألماني والتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الإنتر يضع عينه على جيروم بواتينغ، مدافع البايرن، لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية انتقال المدافع الألماني المخضرم إلى النيراتزوري مقابل 20 مليون يورو.

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كما أبدى الإنتر اهتمامه أيضًا بضم الهولندي آريين روبن، جناح البايرن، في صفقة انتقال حر بعدما أعلن رحيله عن النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي.

ومن الممكن أن يتحرك النادي الإيطالي لجلب ثنائي البايرن إلى ملعب جوزيبي مياتزا، حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، ما يدفع اللاعبين للموافقة على العرض.

يذكر أن بواتينغ لم يعد لاعبًا أساسيا في تشكيلة البايرن، تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، في ظل اعتماده على الثنائي ماتس هوميلز ونيكولاس سولي، بالإضافة لتعاقد النادي مع لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد هذا الصيف.