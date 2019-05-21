انت الان تتابع تفاصيل خبر النمسا.. استقالات جماعية لوزراء إثر فضيحة سياسية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 09:50 صباحاً - قدَّم وزراء حزب الحرية اليميني المتطرف، الشريك في الائتلاف الحاكم، استقالاتهم من الحكومة، بعد طلب مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، من الرئيس النمساوي إقالة وزير الداخلية هيربرت كيكل الذي ينتمي إلى الحزب؛ إثر تسريب مقطع مصوَّر تسبب في فضيحة مدوية للشعبويين.

وقال كورتز في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "اقترحت على الرئيس النمساوي إقالة وزير الداخلية كيكل"، مشيراً إلى أن وجود "شفافية كاملة" و"كشف لا نقص فيه" لملابسات هذا الفيديو ضروري.

واضطر هاينتس كريستيان شتراخه، نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الحرية اليميني الشعبوي، السبت الماضي، إلى إعلان استقالته من منصبيه (الحكومي والحزبي)؛ بعد انتشار شريط فيديو سُجِّلَ سراً له في جزيرة إيبيثا الإسبانية، وعد خلاله شتراخه سيدة أعمال روسية بمنحها صفقات حكومية مقابل مساعدته في انتخابات عام 2017.

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وكانت أندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، قد طالبت يوم الاثنين باستقالة كيكل، الذي ينتمي إلى الحزب الشعبوي، على خلفية فضيحة الفيديو.

وقالت ناليس في بوتسدام: إنَّ "كشف ملابسات القضية بكاملها لا ينبغي أن يقع في أيدي وزير من حزب شتراخه نفسه". كما طالبت ناليس المستشارَ النمساويَّ، زباستيان كورتز، بـ"إبعاد وزير الداخلية من منصبه بكل الوسائل التي لديه".

وكان كورتز، الذي يتزعم حزب الشعب النمساوي المحافظ، أعلن انتهاء الائتلاف مع حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف. ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانيتين قد نشرتا في تقرير، فيديو الفضيحة بالنمسا الجمعة الماضي.