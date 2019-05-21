انت الان تتابع تفاصيل خبر تحالف السعودية يقر بقصف الحوثيين هدفاً حيوياً بنجران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 09:50 صباحاً - أقرَّ التحالف السعودي الإماراتي بقصف مليشيات الحوثي هدفاً حيوياً في مدينة نجران جنوبي السعودية بطائرة مسيَّرة تحمل متفجرات، في حين أكد الحوثيون استهداف مطار المدينة بطائرة قاصفة "k2".

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان له، مساء الاثنين: إن"المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران والذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، بطائرة من دون طيار تحمل متفجرات".

وأضاف المالكي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية: "يواصلون تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافهم للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".

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وتابع المالكي قائلاً: إن "منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت أهدافاً جوية تُحلِّق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف".

بدورها، نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن مصدر في سلاح الجو الحوثي، أن طائرة من دون طيار استهدفت مخزناً للأسلحة بمطار نجران؛ وهو ما أدى إلى نشوب النيران فيه.

ويأتي هذا الهجوم، بعد أسبوع من تعرُّض محطات في شركة "أرامكو" بالعاصمة الرياض لهجوم بطائرات مسيَّرة؛ أدى إلى خسارتها بعد الحادث قرابة 31 مليار دولار.

كذلك، اعترفت الرياض بتعرُّض ناقلتين سعوديتين لـ"هجوم تخريبي"، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.