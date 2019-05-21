عبوة مياه في 'لعبة العروش' تشعل مواقع الإنترنت!

ويأتي ذلك وسط انتقادات كثيرة للتقدم السريع في الأحداث نحو نهاية "لعبة العروش"، إلى جانب تراجع أداء العديد من شخصيات المسلسل الرئيسية المحبوبة.
وبهذا الصدد، وقّع أكثر من مليون شخص على عريضة تطالب بإعادة إنتاج الموسم الأخير.
يذكر أن "لعبة العروش" سجّل أرقاما قياسية على صعيد القرصنة، إذ بلغ عدد مرات قرصنة الجزء السابع منه أكثر من مليار مرة حتى سبتمبر 2017، والحلقة الأخيرة شوهدت بصورة غير قانونية أكثر من 120 مليون مرة خلال 3 أيام فقط من بثها.
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